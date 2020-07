"Ciccio Caputo meno quattro", questo il messaggio ricevuto qualche giorno fa da Francesco Caputo, attaccante del Sassuolo a segno anche contro la Juventus. Mittente? Alex Del Piero. "Me lo ha mandato l’altro giorno - ha dichiarato il bomber neroverde a La Gazzetta dello Sport -. Ora aspetto quello nuovo. Dopo il gol alla Juve sono a meno tre. Tutto nacque quando dissi che il mio idolo era Ale e aggiunsi che se avessi raggiunto quota venti reti lo avrei voluto conoscere. Letto questo, un giorno mi contattò. Da allora andiamo avanti a messaggi: Ale mi ricorda quanto manca alla cima-20".



JUVE - "Credo che dopo due gol presi in diciotto minuti tutti abbiano pensato una sola cosa: vabbé, partita finita. Invece no. Con noi le partite non finiscono mai. Abbiamo raggiunto un livello mentale potente. E’ successo contro la Lazio, col Verona e l’Inter, ultimamente. Cosa mi resta della partita? ​La prestazione e la reazione da squadra che abbiamo avuto. E potevamo, due volte, arrivare a fare anche il quarto gol. Prima ho letto una statistica: era dal 2014 che il portiere della Juve non faceva così tante parate in una gara. Orgoglio".