Thibaut Courtois, portiere del Real Madrid, ha commentato ai microfoni di SportsMax, l'arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus: "CR7 è insostituibile, non si può dimenticare quello che ha fatto. Ma lui non è più qui, quindi è tempo di pensare ad altri giocatori, come ha fatto Bale nelle semifinali (della Coppa del Mondo per Club ndr). Tocca a loro segnare i gol che segnava Ronaldo. Se saremo in grado di farlo, andrà bene".