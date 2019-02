Angelo Di Livio, ex giocatore della Juventus, ha parlato al Corriere di Torino: "Juve irriconoscibile a Bergamo? Sicuramente, contro Lazio e Atalanta si è vista una Juve in grossa difficoltà. Ma è forte, fortissima, lo sappiamo tutti. Quello che serve ora è un’immediata reazione. Come si fa? Ci si parla e si torna a fare la Juve. Sicuramente ci sarà stato un confronto importante nello spogliatoio, anche con la società. Ma non serve alzare la voce, bisogna solo ritrovare il giusto atteggiamento. Caceres? Un’incognita. Magari stupirà tutti, ma arriva con pochissime partite nelle gambe. E se non giocava mai alla Lazio ci sarà stato un motivo. Il caso Benatia? Si doveva gestire meglio. Ma conviene trattenere un giocatore controvoglia? Questo no. L’errore non è stato tanto nella cessione tardiva, è che una società come la Juve non doveva arrivare a questo punto di non ritorno".