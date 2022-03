Giovanni Galeone dice la sua sulla Juventus di Allegri. L'ex allenatore di Pescara, Udinese e Napoli ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Sono deluso da un mio pupillo, Rabiot. Lo ritenevo un super giocatore, Ma il vero problema è l’assenza di Chiellini, la Juve non ha un vero difensore centrale sinistro, De Ligt lì fa solo danni. Pensavo che a Torino avrebbero potuto prendere Alaba. Ho letto che hanno fatto la corte a Rudiger: in ogni caso per il prossimo anno dovranno pensarci".



"Dybala ha avuto molti guai fisici, se uno vuole essere il perno della squadra deve dare garanzie sul piano fisico. La Juve ha preso una decisione su Ronaldo, ne prenderà un’altra su Dybala".