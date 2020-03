Erling Haaland ha stupito tutti in questa stagione, a suon di gol e prestazioni clamorose. Passato a gennaio dal Salisburgo al Borussia Dortmund, l'attaccante è stato seguito anche dalla Juve. Il padre ha parlato di scenari di mercato a TV2: "Quando cambi squadra non sai mai cosa succederà. Non sappiamo mai cosa sarebbe successo se avessimo scelto un altro club, ma siamo felici di aver scelto il Borussia Dortmund. Quando cambi squadra devi andare dove tutto il club ti ama, non solo l’allenatore. Penso che questa sia la cosa più importante. Poi vedendo i risultati che hanno ottenuto negli ultimi anni non possiamo che essere fiduciosi”.