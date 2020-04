Pjanic non è più incedibile per la Juventus, che cerca un nuovo regista sul mercato. Tra i nomi sul taccuino del ds Paratici c'è quello di Jorginho. Il 28enne italo-brasiliano ex Napoli, sotto contratto fino al 2023 col Chelsea, ha dichiarato alla rivista inglese FourFourTwo: "L'anno scorso i tifosi mi prendevano in giro perché ero arrivato con un altro allenatore (Sarri, ndr). Ho sentito tante critiche ingiuste, ma non le ho mai contestate. Anzi, mi hanno dato la forza perché dentro di me sapevo che avevano torto. Così ho lavorato in silenzio come sempre per dimostrare che si stavano sbagliando. Però non è stato facile e avevo pensato di andare via".



In alternativa a Jorginho la Juve è interessata al brasiliano Arthur, che ieri ha ribadito di non voler lasciare il Barcellona. Ecco le loro statistiche a confronto nei campionati (Liga e Premier) di questa stagione.