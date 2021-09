L'ex calciatore Massimo Mauro ha dichiarato in un'intervista a Tuttosport: "Ci sono cose difficili da capire attorno a Dybala. Come è difficile capire perché la questione Ronaldo si è risolta così tardi. Certo il tira e molla sul contratto durante il campionato non è un granché: questa domanda diventerà uno stillicidio e a ogni errore se ne parlerà. Non inciderà di certo sul suo impegno in campo, ma sarà difficile gestirla fuori. Quanto al campo Dybala è un giocatore straordinario, bellissimo, ma non ha mai convinto un allenatore a ritenerlo indispensabile. Spero per la Juve di sbagliarmi e che faccia questo scatto in questa stagione".



"Kean per completare un reparto impegnato su tutti i fronti ci sta. Però la Juve lo ha venduto, l'Everton lo ha venduto, il Paris Saint-Germain non lo ha confermato... Quanto a Ronaldo deve togliersi dalla testa di essere il migliore di sempre: ne ha tanti davanti. Però è un giocatore formidabile e mancherà".