Juve e Nazionale. Il centrocampista classe 2003 Fabio Miretti si è raccontato a Tuttosport, partendo dal ruolo: "Quest’anno in azzurro con Nunziata, che usa il rombo, sono stato impiegato un po’ ovunque:Se devo dire la verità, io mi trovo bene in tutte e tre le situazioni per cui mi posso adeguare senza problemi in base alle esigenze del commissario tecnico"."Il mio idolo da piccolo è sempre stato Nedved anche se non so il motivo, visto che ero proprio un bambino quando ho iniziato a tirare i primi calci. Avevo 4 anni e lui mi piaceva tantissimo.Quello che mi stupisce del suo modo di giocare è la tecnica, ma soprattutto la visione di gioco: sa sempre come, quando e dove passare la palla. È davvero un fuoriclasse, un centrocampista completo sotto tutti i punti di vista"."Gioco in bianconero da 11 anni, ho fatto tutto il settore giovanile e adesso faccio parte dell’Under 23 in Serie C.. Quando sei piccolo e ti chiama la Juventus, sei contento e giochi più che altro per divertirti, con in più il fatto che vesti i colori di un club fantastico. Poi, man mano che gli anni vanno avanti, diventa un sogno il fatto di arrivare sino in fondo. Per fortuna io sono riuscito a esordire con la prima maglia per cui sono soddisfattissimo".