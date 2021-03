L'agente Vincenzo Morabito ha dichiarato in un'intervista a Tuttosport: "Non mi immagino Dybaka che possa lasciare la Juve nel 2022 a parametro zero. Però non mi stupirei se in estate venisse sacrificato per fare mercato. Cristiano Ronaldo rispetterà l’ultimo anno di contratto e poi magari, nell’estate 2022, accetterà le avances americane di Beckham. De Ligt mi sembra intoccabile per i bianconeri".