Intervistato da Le Figaro, Paul Pogba parla del suo presente e del suo futuro, lasciando intuire che sarà lontano del Manchester United, club con il quale ha un contratto in scadenza a giugno: "Nella Francia gioco e conosco il mio ruolo. Sento la fiducia dell'allenatore e dei compagni. E sento la differenza con il Manchester United, perché è difficile quando si cambia spesso posizione, sistema di gioco o partner. Con il ct andiamo d'accordo, ma al Manchester United ho davvero un ruolo? Faccio la domanda e non ho la risposta".



Poi, il bilancio: "Devo essere onesto, le ultime cinque stagioni non mi soddisfano, ma davvero per niente. Quest'anno non vinceremo ancora niente. Che sia con il Manchester o in un altro club, io voglio vincere trofei. Quando sono iniziate le difficoltà? Personalmente, con José Mourinho. Ti poni delle domande, ti chiedi se sei in colpa, perché non hai mai vissuto questi momenti in vita tua".