alla Gazzetta dello Sport: "Suquello che è stato pensato in Italia è stato pensato anche al Real Madrid, quando venne ceduto nel 2018. Pure in Spagna credevano di liberarsi da un peso, soprattutto economico, ma è un giocatore che fa continuamente gol, pur avendo quasi 37 anni. Lo sta dimostrando anche adesso al Manchester United, ne sa qualcosa l'Atalanta. Inoltre ha una cura del fisico incredibile, l'ho potuto constatare con i miei occhi. Quando sono stato in visita al centro sportivo della Juve l'ho incontrato per caso nello spogliatoio, ho visto la sua muscolatura e sono rimasto colpito, sembrava il busto di un ventiduenne. E l'ho visto anche che"Il divorzio con la Juve può essere stato un errore? Certe volte ci sono degli sviluppi che non si possono capire bene. In questo caso forse non si è sentito troppo amato dalla società o dalla tifoseria. E poi sul lato economico andava trovata una soluzione, magari, un fenomeno. Purtroppo per lui pesano anche le nazionali e la Polonia non ha la grande qualità per vincere i tornei. Può darsi venga preso in considerazione anche Messi. Oppure un italiano. Gli azzurri avevano due nonni in difesa, ma di quei nonni freschi, grandi. Li vedevo e mi chiedevo: ma quanti anni hanno? L’età e l’esperienza dei due azzurri valevano molto di più della freschezza dei ragazzi. Loro due erano fenomenali, con qualcun altro hanno vinto praticamente l’Europeo".