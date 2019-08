A La Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha parlato di una nuova Serie A, sempre più votata allo spettacolo. “Il gruppo degli strateghi è composto in generale da: Ancelotti, Andreazzoli, Conte, De Zerbi, Di Francesco, Fonseca, Gasperini, Giampaolo, Sarri e altri. Tutti credono ai valori come il merito, la bellezza, l’emozione, la cultura, l’amalgama, ecc… Pensano che in questo modo sia più facile vincere e divertire", le sue parole.