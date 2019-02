"L’Atlético Madrid è il peggior avversario che la Juventus potesse incontrare agli ottavi di Champions League": ne è sicuro Alessio Tacchinardi, ex centrocampista bianconero intervenuto ai microfoni di Radio Marca. “Penso che la Juve passerà il turno, ma con molte difficoltà, perché vanno ad affrontare una squadra molto forte. I bianconeri sono migliorati dopo la sosta, adesso stanno giocando molto meglio. Ma se non saranno al 100%, rischieranno di perdere contro l’Atlético. Una Juve al 70% non può battere la squadra di Simeone. Ho giocato contro di lui diverse volte e il suo Atlético rispecchia le caratteristiche che aveva da calciatore, ha voglia e personalità”.