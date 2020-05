A Talk Sport, Arsene Wenger ha parlato di Cristiano Ronaldo e non solo: "Non si erano mai visti prima giocatori come Ronaldo e Messi che possono creare qualsiasi cosa in ogni momento ma credo che il loro regno stia per finire. Si sta affacciando una nuova generazione di campioni e chi prenderà il loro posto gioca nella stessa squadra, si tratta di Mbappè e di Neymar".