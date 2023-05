Da un'idea a qualche sondaggio, timido ma tangibile. Lasi interroga sul proprio futuro e, inevitabilmente, su quello della panchina bianconera, al momento occupata da un Massimilianodeciso a onorare fino in fondo il contratto e non mollare la presa dopo loche ha rappresentato questa stagione. Tuttavia, per quanto tagliare il cordone ombelicale possa essere doloroso economicamente, la Vecchia Signora si sta guardando intorno alla ricerca di una soluzione fresca che possa, insieme all'eventuale arrivo dinel ruolo di direttore sportivo, dare una svolta alla nuova Juventus post-vicende giudiziarie. E un preferito, in teoria, ci sarebbe.In teoria ci sarebbe, in pratica è ancora tutto da vedere:. tecnico del, ex allenatore di Verona e Udinese, nonché vice di Andrea Pirlo proprio alla guida dei bianconeri ormai quasi tre stagioni fa, non ha chiuso alle voci sul suo futuro: "", ha detto in vista della gara contro il Brest in Ligue 1. "Ho un buon rapporto con loro, credo di non aver mai avuto questo tipo di relazione e condivisione prima d’ora. Ho il massimo supporto su ogni cosa, credono in quello che sto facendo. Sono tutti dirigenti di alto livello, ma vedremo la prossima settimana". Tradotto:, perché all'orizzonte c'è una grande opportunità. Tra qualche giorno le cose si faranno più chiare.Un altro profilo molto gradito alla dirigenza juventina è quello di Raffaele, il tecnico che ha portato il Monza all'ottavo posto a due giornate dalla fine del campionato. Palladino si piazza dietro a Tudor quanto ad intensità dei primissimi approcci, poi ci sono le, come, che è un ex giocatore ed allenatore delle giovanili, e le, comeche ripercorrerebbe le orme di Higuain da Napoli a Torino. Ma ad oggi, fermo restando che Allegri è forte del suo contratto e deciso a rimanere al timone, quello di Tudor è il nome più gettonato.