Una prima parte di stagione ad altissimi livelli, il rinnovo fino al 2021 ad aprile. Poi il crollo, gli infortuni, l'eliminazione in Champions League e l'addio di Allegri: il futuro di Mario Mandzukic alla Juventus torna in discussione. Non è sulla lista dei partenti il croato, scrive La Gazzetta dello Sport, ma la sua posizione non è neanche salda per due fattori: il primo legato al cambio in panchina, l'opzione Sarri non lo favorisce; la seconda è legata a logiche di mercato, con l'imminente rinnovo di Moise Kean e la necessità di dare più spazio al giovane azzurro, oltre al possibile arrivo di Mauro Icardi dall'Inter che aumenterebbe ancor di più la concorrenza in attacco.



BIVIO - Possibile addio dunque, con due soluzioni ben definite stando alla Gazzetta. La prima porta alla Cina, che da anni lo corteggia e può mettere sul piatto un contratto da cifre faraoniche. La seconda porta al ritorno in Bundesliga, dove ha giocato con il Wolfsburg e vinto tutto con il Bayern Monaco: il Borussia Dortmund ci sta facendo più di un pensiero, come ammesso dall'ad Watzke. Mandzukic al bivio: lasciare la Juve dopo quattro stagioni è un'opzione.