circa il suo futuro. Per conoscere il destino di CR7, che sceglierà da sé dove giocare nella prossima stagione, i bianconeri dovranno aspettare la fine dell'avventura del Portogallo agli Europei. Intanto l'agente del portoghese, il potente, con la netta sensazione che alla fine il cinque volte Pallone d'Oro. A Torino in ogni caso non vogliono farsi trovare impreparati di fronte a questa ipotesi, e stanno già, al di là del rinnovo di Dybala, che a quel punto diventerebbe imprescindibile.