E' sfida a due per Moise Kean, attaccante della Juventus, fresco di prestito al Verona. Da una parte c'è la Spal, che lo chiede in prestito, dall'altra il PSV Eindhoven, pronto a prenderlo a titolo definitivo. La richiesta della Juve è di 20 milioni di euro, come scrive Tuttosport.