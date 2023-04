i. Dopo la sosta, i bianconeri si sono ripresentati con il serbatoio esaurito, da un punto di vista mentale e quindi atletico, o magari viceversa.due vittorie per 1-0 (contro Verona e Sporting Lisbona in casa), due pareggi (contro Inter all'andata e nel ritorno di Lisbona, sempre per 1-1), quattro sconfitte (contro Lazio, Sassuolo, Napoli e ora Inter). In tutto poi sono appena 5 i gol segnati, tra l'altro ben 3 sono arrivati in mischia o al termine di flipper in area di rigoreNon che manchino gli alibi, non che manchino le responsabilità: i condizionamenti esterni per tutte le battaglie legali condotte dalla società, la classifica che cambia e ricambia, la Champions da conquistare e che potrebbe poi essere spazzata via, ma anche la falsa partenza di inizio stagione, gli infortuni e le distrazioni del Mondiale. Mischiando il tutto, viene fuori un cocktail che comincia a fornire un retrogusto sempre più amaro.Fino all'ultima sosta, proprio Max è sembrato traghettatore perfetto in questo mare in tempesta, la Juve era diventata la seconda forza del campionato e andava avanti nelle coppe di riserva, stava anche ritrovando il sostegno di una tifoseria compatta. Perché: la Coppa Italia è un altro obiettivo sfumato, in campionato restano 7 giornate per difendere la zona Champions, in Europa League la doppia sfida col Siviglia è l'ultimo ostacolo prima della finale dove può beccare la Roma.Nelle ultime partite ha cambiato e ricambiato, formazione e sistema di gioco, nel tentativo di rivitalizzarla invece le ha tolto certezze. In casa Juve la sensazione - la convinzione – non cambia, solo Allegri può riuscire a risolvere anche i problemi più complicati.