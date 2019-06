In conferenza stampa, Maurizio Sarri lo ha detto chiaramente: "Voglio vincere in Europa con CR7". E, gioco forza, per conquistare la Champions è necessario che il nuovo tecnico della Juventus, faccia rendere al massimo Cristiano Ronaldo in Europa. L’argomento è già oggetto di scommessa: gli analisti Snai, riporta Agipronews, hanno aperto le quote sul numero di reti segnate dal portoghese. Almeno 8 (quindi già due in più rispetto alla passata stagione) sono un’ipotesi da 1,85, così come a 1,85 si gioca la possibilità che CR7 segni almeno 27 gol in campionato, migliorando nettamente il bottino di 21 reti segnate al debutto in Serie A.