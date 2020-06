. Lo ha visto bene anche da vicino, in, nell'andata degli ottavi di finale, dove ha confezionato un assist al bacio per il gol di, decisivo. Houssem, gioiellino del, è destinato a lasciare il club francese al termine della stagione, coi bianconeri pronti a fare sul serio: classe '99,e, soprattutto, 1. Giovane, talentuoso, calcisticamente sfacciato, ha conquistatoe la. Che sono in pole position.Sì, perché come scrive L'Equipe,, altro club che aveva mostrato interesse. Complice la prossima esclusione nelle coppe, e una concorrenza più spietata nel centrocampo dei Citizens, il giovane francese ha messo lain cima ai suoi desideri: un tecnico che lo stima, un centrocampo che verrà interamente ridisegnato, e la dimostrazione pratica che la fiducia ai giovani talenti europei viene concessa.- Prima dello stop forzato causa coronavirus, il cartellino di Aouar si aggirava intorno ai 70 milioni di euro. Ora, invece, la valutazione si aggira intorno ai 45. Ma può ancora scendere, visto il momento che sta vivendo il club in mano al presidente Aulas. I bianconeri, col, non possono inserire contropartite tecniche, visti gli alti stipendi dei bianconeri, però possono lavorare su una formula particolare, come il prestito biennale con l'obbligo di riscatto. Anche perché, Aouar, tatticamente convince, economicamente la, che ha parametri più 'bassi' rispetto al passato (stipendi, ai nuovi, non superiori ai 4,5 milioni di euro). A breve partirà l'assalto. Conche 'tifa' i bianconeri: "Mi piacerebbe vedere Aouar alla Juventus".