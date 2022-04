Questa mattina, è il quotidiano torinese La Stampa a fare un punto sulla situazione Pjaca-Torino, con la Juventus osservatrice interessata, in quanto detiene ancora il cartellino del calciatore:



"La stagione non sta andando secondo le attese nè dell’attaccante, nè di Juric, ma è il momento delle scelte per il club di Cairo. Sul tavolo c’è una decisione importante, se riscattare a giugno dalla Juventus per 5 milioni un calciatore che ha qualità enormi, ma non è ancora riuscito a disputare un campionato senza guai fisici. Così Pjaca è diventato una delle poche ombre di una stagione in cui il Toro è cresciuto sotto tanti aspetti e ha messo le basi per un futuro più ambizioso. Paradossalmente al fedelissimo di Juric la cura non è servita un granché".