La Juventus perde per infortunio Paulo Dybala. La punta argentina si è fermata di colpo al minuto 12 della sfida contro il Veneziae ha chiesto immediatamente il cambio. Al suo posto Allegri ha scelto di mandare in campo Kaio Jorge.



In un primo momento l'infortunio sembrava di natura muscolare, ma una volta sedutosi in panchina, la punta argentina si è fasciato il ginocchio destro perciò il problema potrebbe essere più serio del previsto.