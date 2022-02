Non solo l'emergenza in difesa, con l'infortunio nel riscaldamento di Rugani e il problema di Pellegrini in partita: durante il derby la Juventus deve fare i conti anche il forfait di Paulo Dybala. L'attaccante argentino ha provato una conclusione dalla distanza al 54' e, subito dopo, ha chiesto vistosamente il cambio, costringendo Allegri a mandare in campo McKennie.



RASSICURAZIONI - Dybala è uscito dal campo rassicurando lo staff, per poi accomodarsi in panchina: potrebbe trattarsi di un affaticamento al flessore della coscia sinistra, sul quale è stata subito posta una borsa del ghiaccio.