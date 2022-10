E' durato solo 51 minuti il primo derby da ex granata per il difensore della Juventus Gleison Bremer. Il calciatore brasiliano si è fermato per un fastidio al flessore della gamba sinistra nel tentativo di contrastare una conclusione avversaria e ha immediato richiamato l'attenzione della panchina per segnalare l'esigenza di abbandonare il campo. Al suo posto è entrato Bonucci.



seguono aggiornamenti...