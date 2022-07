Piccolo contrattempo per la Juventus, che perde per l'amichevole di lusso di questa notte contro i campioni d'Europa del Real Madrid (a Pasadena sono attesi 90.000 spettatori) il suo portiere titolare. Come ha avuto modo di annunciare Massimiliano Allegri in conferenza stampa, il numero uno polacco ha accusato un lieve fastidio all'adduttore che andrà analizzato nelle prossime ore per valutarne la gravità. Al suo posto, contro i blancos scenderà in campo dal primo minuto Mattia Perin.