Il Mondiale Under 20 in Argentina: una vetrina per i giovani talenti, un modo per non pensare alla fine dei campionati per gli appassionati e una sorta di parco giochi per gli scout di tutto il mondo. Tra questi anche gli osservatori dellache durante la competizione continentale hanno avuto una conferma: l’uruguaiano Alanè un calciatore che in bianconero può fare bene, merita di essere seguito e proposto nella lista dei nomi che si farà nel summit di mercato previsto tra dirigenza e mister Massimiliano