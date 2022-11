Gli acquisti sul mercato di gennaio della Juventus dipenderanno anche dalle eventuali cessioni. Qualche taglio potrebbe esserci già in inverno. Il maggior indiziato è Weston McKennie, che rischia di trovare meno spazio a causa dell’esplosione di Fagioli e del rientro di Pogba. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, al centrocampista della nazionale Usa non mancano gli estimatori nella ricca Premier League.