Ronaldo alla Juve ha già scatenato la follia di tutti i tifosi bianconeri. Questa mattina davanti allo Stadium si sono radunati centinaia di supporter provenienti da tutto il mondo. Quelli italiani si sono recati subito a rinnovare l'abbonamento mentre gli altri hanno invaso lo Juventus store adiacente all'Allianz.Nonostante i rincari sui tagliandi stagionali i tanti tifosi bianconeri che da stamani sono in fila per rinnovare l'abbonamento sono felici dell'arrivo di Ronaldo e di poterlo osservare per le prossime quattro stagioni: "Abbiamo messo i soldi da parte per la Juve e", ci dicono in molti.