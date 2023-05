è lui a tenere a galla la Juve nel momento di massima difficoltà.prova a non arrendersi anche quando sembra solo contro tutti là dietro.: partita numero 500 con la maglia bianconera, quanto basta per considerarlo tra le leggende della Juve senza nemmeno dover scorrere la bacheca. Il tempo però passa e si vede tutto quando rincorre Ocampos in occasione dello 0-1.(17' stil Siviglia ha smesso di spingere quando tocca a lui, che comunque risponde presente. E poi trova il gol più pesante della stagione, anche più pesante di quello segnato allo Sporting).sbaglia tanto, sbaglia tutto.non incide in fase di spinta, prova almeno a non crollare quando c'è da difendere.vince il ballottaggio con Fagioli, finisce per cedere di schianto sotto la pressione del Siviglia.(1' stparte forte e poi si perde, ma si guadagna e calcia perfettamente il corner che porta all'1-1).di corsa e rincorsa, non trova il bandolo della matassa ma prova sempre a metterci una toppa.: costretto pure lui a girare a vuoto.: unico a fornire segnali di vita nel primo tempo in fase di ripartenza, però Allegri lascia lui fuori all'intervallo.(1' stdà una scossa alla squadra, crea scompiglio e cerca il gol).perde il pallone che dà il via alla ripartenza dello 0-1, tra le linee non trova mai la magia giusta.(25' st: Allegri gli riserva uno slot per provare a dargli le chiavi della Juve nel finale, trova la prima giocata decisiva della stagione con quella torre a tempo scaduto che si trasforma in assist per Gatti).: se non segna torna quello che appare un mistero, si divora un gol praticamente a porta vuota, non aiuta mai la squadra spalle alla porta.(17' stprova a fornire una sponda che Vlahovic non è riuscito a dare).All.nel primo tempo propone una Juve che non ci capisce granché, la stravolge all'intervallo e la musica cambia proprio grazie ai cambi. L'1-1 per quanto visto è grasso che cola.: si aspettava una serata più complicata di così.va in difficoltà quando viene puntato.si divide l'incombenza su Vlahovic, non concede niente.: roccioso, cattivo il giusto, aiuta ad annullare Vlahovic.accompagna l'azione ogni volta che può, uomo in più in fase di costruzione.non si inventa niente di particolare, ma è sempre al posto giusto.: intramontabile, il cervello del Siviglia è lui.fa un po' tutto lui, si divora un gol colossale e poi manda in porta En-Nesyri. Ma si fa male troppo in fretta, brutto colpo per il Siviglia.(34' ptsoffre la verve di Iling-Junior).tra le linee svolge un lavoro prezioso e che dona equilibrio a tutta la squadra.(27' st: antico spauracchio, il Papa questa volta non fa male).: quando parte è pericoloso, ma si perde sempre appresso a qualche tocco di troppo.(37' st).: una sentenza in area di rigore, sfiora il gol anche in altre occasioni.All.il rammarico è tutto nelle occasioni sprecate per andare ben oltre lo 0-1, a tempo abbondantemente scaduto la squadra si addormenta sul calcio d'angolo ed è ora tutto da rifare a Siviglia.