Il Mondiale, almeno per lui, è finito. Il suo Portogallo ha sbattuto contro il muro Celeste dell'Uruguay, andando ko con la letale doppietta di Edinson Cavani, e ora Cristiano Ronaldo può pensare alle vacanze dopo una lunghissima stagione, nell a quale ha messo in bacheca la quinta Champions League, la quarta negli ultimi 5 anni, la terza consecutiva. Ah, c'è anche il mercato. Quel "E' stato bello giocare nel Real Madrid" dopo la finale vinta col Liverpool rieccheggia ancora nelle stanze del calciomercato. E c'è chi in Italia vuole tentare la Mission Impossibile: la Juventus.



L'INCONTRO - Come scrive Tuttosport questa mattina, nella giornata di mercoledì c'è stato un incontro tra Jorge Mendes, procuratore di Cancelo (che quel giorno stava sostenendo le visite mediche), e John Elkann, cugino del presidente della Juventus Andrea Agnelli, presidente di Fiat Chrysler Automobiles, e presidente di Exor, la cassaforte di famiglia. Con il suo suv nero con vetri oscurati provenienti dalla sede bianconera di Corso Galileo Ferraris, il manager portoghese è stato visto varcare i cancelli del Parco de La Mandria, direzione Royal Park Golf I Roveri, il circolo che dista pochi metri dalla residenza del presidente juventino Andrea Agnelli. Un summit per sognare in grande.



IL PIANO - Mendes, sempre secondo Tuttosport, ha il compito di convincere il presidente del Real Madrid Florentino Perez ad abbassare la clausola del fenomeno portoghese (fissata a un miliardo di euro, cifra fuori mercato), cercando di prendere spunto poi da quanto fatto dal PSG con il Monaco per arrivare a Mbappé, prestito secco i primi 12 mesi ed esborso importantissimo la stagione successiva. Ma senza clausola, quanto costerebbe portare via Ronaldo dal Real? Sopra i 250 milioni. E la Fiat Chrysler Automobiles potrebbe finanziare questa operazione. L'ultimo fatturato è di 133 miliardi di euro: la Juve vorrebbe spalmare l'esborso su 3-4 anni, garantendo a CR7 lo stesso ingaggio che percepisce al Real Madrid ma prolungandolo di un'altra stagione, sino al 2022. Mission Impossibile, ma la Juve ci pensa. E parla con Mendes.