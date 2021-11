Dopo la paura, la Juventus può tirare un sospiro di sollievo: nulla di grave per Rodrigo Bentancur. Il centrocampista aveva rimediato un colpo al ginocchio venerdì notte in occasione della sfida tra Uruguay e Argentina e si temeva per problemi ulteriori, ma l'ex Boca ha recuperato e lavorato regolarmente con il gruppo: pertanto è stato regolarmente convocato per il delicato match di La Paz contro la Bolivia.



DYBALA - Si attendono notizie definitive per quanto riguarda Paulo Dybala, uscito al 45' della stessa sfida per un fastidio al polpaccio. Dovrebbe trattarsi di un semplice affaticamento, che non precluderebbe alla Joya di partecipare al clasico con il Brasile, come ha lasciato intendere il ct dell'Argentina Lionel Scaloni in conferenza stampa: "Aveva ricevuto un colpo prima di arrivare qui, nel primo tempo si è un po' affaticato e abbiamo deciso di toglierlo. Siamo in attesa dei risultati degli esami e se non ha nulla farà parte dei convocati".