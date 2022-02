Son bastati 13 minuti per fargli segnare il primo gol in bianconero, è bastata la prima partita a eliminazione diretta per renderlo decisivo, son bastate due prestazioni sottotono e una manciata di critiche per fargli capire cosa significa essere alla Juve. Allora luiEra già una Juve in emergenza quella che si è presentata a Vila-Real, in 32 secondi e spiccioli ha trovato il gol che ha permesso ai bianconeri di affrontare la partita secondo il copione ideale nonostante le difficoltà che hanno poi portato all'1-1. A Empoli poi i bianconeri erano davvero ridotti ai minimi termini, prima dell'intervallo pure Denis Zakaria ha dovuto alzare bandiera bianca, ci ha pensato così il solito Vlahovic a trascinare la Juve verso tre punti pesantissimi. Tanto pesanti che pure quello scudetto che Allegri continua a definire impossibile, ora nello spogliatoio bianconero non viene più vissuto come tale. In fondo con un Dusan Vlahovic in più, è giusto ricominciare a togliere la parola “impossibile” dal vocabolario bianconero, pure nel bel mezzo di una stagione così complicata e deludente.C'è Fiorentina-Juventus in calendario, la semifinale d'andata di Coppa Italia sarà una partita speciale per lui in particolare anche se prova (giustamente) a parlarne come se fosse un match qualsiasi. Sarà anche la più difficile di tutta la sua carriera, ma solo fin qui: tutti lo aspettano al varco a Firenze, aver scelto la Juve è un torto che i tifosi viola non perdonano mai e dovrà essere pronto a giocare in un ambiente infuocato.