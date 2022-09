Acque agitate in casa Juventus. I calciatori bianconeri non digeriscono il gol annullato a Milik per fuorigioco di Bonucci nei minuti di recupero della gara pareggiata 2-2 in casa con la Salernitana. Il centravanti polacco, autore del 3-2 che avrebbe regalato la vittoria alla squadra di Allegri, ha scritto: "Senza parole".



Postando su Instagram il fermo immagine con la linea tracciata sulla posizione di Candreva, che teneva in gioco Bonucci. Stessa cosa fatta dal compagno di squadra colombiano Cuadrado, che ha commentato scrivendo: "Incredibile". Come dargli torto?