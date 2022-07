. Sono bastati pochi allenamenti al Fideo, poche partitelle giocate con la stessa maglia bianconera addosso per farsi un'idea del talento di Matias, giovane connazionale di 15 anni più piccolo che sembra aver preso sotto la sua ala protettiva, un po' come già aveva fatto prima di lui Paulo. Classe 2003, già convocato un paio di volte anche in Nazionale maggiore dal CT Lionel Scaloni, durante la tournée americana l'argentino ha avuto l'occasione di mostrare al mondo tutta la sua qualità e le innegabili doti tecniche di cui finora hanno beneficiato sostanzialmente lae la(oltre che il, prima di loro). Matias, comunque, non è un volto nuovo in prima squadra, anzi. L'ultima stagione, per lui, è trascorsa facendo la "spola" fra le tre rose e le rispettive competizioni, arrivando a esordire in Serie A il 30 novembre 2021 contro la Salernitana, dopo una prima convocazione per il big match con il Napoli.