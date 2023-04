E ora si parla di rinnovo. Perché Matias Soulé è ancora legato alla Juve dall'ultimo contratto, firmato ormai troppo tempo fa, ben prima dell'exploit di questa stagione in cui è stato a tutti gli effetti un giocatore della prima squadra. Un contratto tutto nuovo, nonostante la Juve abbia un'opzione per prolungare quello già in corso dal 2024 al 2026: l'entourage dell'argentino chiede ovviamente un adeguamento economico, ma anche più spazio da trovare se necessario in prestito.