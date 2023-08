Sfumata la pista che porta a Franck Kessié – che da Barcellona si unirà al calcio saudita, destinazione Al-Ahli – il dirigente bianoconero ha necessità di valutare e prendere la decisione migliore per rafforzare la mediana della Vecchia Signora, bisognosa di un rinforzo che sappia unire qualità e quantità. Se a queste dovute qualità, ci si aggiunge una carta d’identità freschissima, ecco che il gioco è fatto.. Un profilo che la Juve sta studiando attentamente e che sta tenendo sotto osservazione dopo l’ultima ottima stagione vissuta in Ligue 1 (29 presenze e 3 reti, condite da altrettanti assist)., svariando dalla posizione di mediano a quella di trequartista, passando anche da mezzala a esterno offensivo. Un posizionamento nello scacchiere dello Strasburgo che ha messo in risalto le sue qualità e che ha posto il mirino di società come Juventus – appunto – ma anche Roma e alcuni top club di Premier League.Nato in Senegal il 3 gennaio del 2004, cresce nella comunità di Guédiawaye prima di trasferirsi in Francia alla tenera età di 5 anni.(dove gioca la formazione di casa) non può che essere un segnale verso il futuro amore per il pallone. Segnali che lo porteranno sin dalla tenerà età a coltivare questa passione per il calcio, come dichiarato nella sua recente intervista a Onze Mondial: “, ho immaginato tacchetti, ostacoli, ho dovuto dribblarli per segnare. Mi immaginavo in uno stadio, con tifosi, avversari e allenatori a lato. No, non ho provato nient'altro. Il calcio è un affare di famiglia, mio padre era un professionista, ha giocato in Senegal e Arabia Saudita”., squadra del suo quartiere. È una punta giovane, dinamica, con senso del gol. A 14 anni, arriva il grande salto con la firma per l’Under 15 dello Strasburgo, il club maggiormente riconosciuto nella regione dell’Alsazia. È un piccolo sogno che si realizza.. Da limare, data la giovane età, il bagaglio tecnico ma la carta d’identità è dalla sua parte. Un cambio tattico che ha rivoluzionato la sua carriere fortemente voluto dal suo tecnico in Under 17 Stéphane, padre sportivo di Diarra. Un padre, quello vero invece, che ha avuto la fortuna, durante un’amichevole, di affrontare il grande Milan targato anni ‘90 e Paolo Maldini., visto che Todd Boehly è proprietario di entrambe le società, sia dei Blues che dello Strasburgo . Di strada ne ha fatta Diarra da quel 17 ottobre 2021, data del suo debutto contro il Saint-Etienne in Ligue 1. Il Chelsea sonda il colpo, la Juve valuta il suo profilo. Anche perché, come dichiarato a Onze Mondial, c’è un giocatore con il quale Diarra avrebbe il desiderio di giocare, il suo idolo: Paul Pogba.