La Juventus non avrà a disposizione per la prossima sfida contro l'Empoli anche il difensore e capitano Danilo. Il brasiliano era diffidato nel corso della sfida contro la Cremonese e ha rimediato un cartellino giallo per un fallo tattico a centrocampo su Quagliata. L'ammonizione gli costerà quindi una giornata di squalifica.