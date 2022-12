Questa mattina al Konami Training Center di Castel Volturno è andato in scena l'allenamento congiunto tra Napoli e Juve Stabia. L'allenatore dei gialloblù,ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio CRC:- "Abbiamo appena finito l’amichevole terminata 5-1 o 6-1, non ricordo. È stata un’amichevole intensa con due tempi da 50 minuti per dare più minutaggio e intensità in attesa della ripresa del campionato.Mi hanno compito un po’ tutti, hanno giocato bene.Lobotka mi piace tantissimo, è un giocatore importante all’interno della squadra. Fa la differenza e riesce a far giocare bene anche chi ha vicino.nel secondo tempo ha giocato anche Raspadori. Zielinski nel primo tempo.Penso che il mister abbia anche un po’ mescolato le carte. Se li ho visti più sciolti? La squadra oggi era più brillante, ma comunque c’è dietro un equipe importante che va a calibrare il tutto. Ha fatto gol Santos dei miei, ma non vado mai ad individualizzare il merito. Ho fatto giocare tutti, perché era giusto che tutti mostrassero il proprio valore".- "La proprietà quest’anno ha fatto un miracolo perché stava quasi fallendo la Juve Stabia ed hanno abbattuto il debito. Vogliamo mantenere la categoria facendo giocare i giovani. La proprietà in futuro ha intenzione di fare quel passo per andare in Serie B. I ragazzi mi seguono e c’è grande voglia di lavorare. La speranza per l’anno prossimo è quella di continuare così".