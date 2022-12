Dopo due vittorie (con Arsenal e Hnk Rijeka) arriva un mezzo passo falso per la mezza-Juve a disposizione di Max Allegri. Contro lo Standard Liegi finisce 1-1, i bianconeri partono forte ma poi subiscono lo svantaggio: meglio nella ripresa con quasi tutti NextGen in campo, il pareggio su rigore di Soulé è ampiamente meritato. Dalla prossima settimana si tornerà a fare sul serio. E Allegri avrà bisogno di altro.– Torna mezzala, gli manca sempre il gol ma lo cerca con qualità. Anche per quello forse rende di più nei tre di centrocampo, colpisce un palo e fornisce sempre un riferimento per i compagni che pure girano un po' a vuoto.' – Da sottopunta si esprime al meglio, molto più produttivo ed efficace rispetto a quando è stato chiamato in queste amichevoli a muoversi a tutta fascia. Segna il rigore e trova linee di gioco che non si imparano. E con lui si esprime molto bene Compagnon, tutt'altro che una prima punta vera, anche al di là del rigore procurato.– Che motore, lo propone anche contro lo Standard Liegi. Ogni volta che si accende, crea i presupposti per un'azione pericolosa.– Un errore prima o poi lo avrebbe dovuto di nuovo commettere, arriva in un'amichevole e non lascerà il segno. Però che brutta l'uscita sul gol dello Standard Liegi, l'importante è che il problema lamentato al collo non sia nulla di grave. La deviazione di Danilo è decisiva, ma lui era andato a farfalle.– Gira a vuoto, non entra mai in partita. Ancora stanco o forse non ancora in forma, avrà bisogno di un altro ritmo quando in palio ci saranno i tre punti.– Questa volta non trova mai la giocata o lo scatto giusto, spesso in fuorigioco finisce per sbagliare le scelte decisive. E con Milik finisce per pestarsi un po' i piedi.