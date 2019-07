Come racconta Borioni sul Corriere di Torino, la Juve ha abbandonato due progetti contro il razzismo o l'emarginazione, portati avanti da dieci anni insieme all'Unesco. Una notizia pessima per Maria Paola Azzario, presidente del Centro per l'Unesco di Torino e dal 2014 presidente della Federazione Italiana dei Club e Centri per l'Unesco (Ficlu). "Lo abbiamo saputo senza preavviso, la Juventus ha deciso che era venuto il momento di cambiare. Lecito, ma ci siamo rimasti male", le parole della responsabile.