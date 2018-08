In principio era cessione a titolo definitivo per 20 milioni di euro, con ricca plusvalenza e un posto in più da lasciare libero per un eventuale grande colpo anche a centrocampo dopo Emre Can. Arrivati a mercoledì 8 agosto, però, la situazione di Stefano Sturaro è ancora bloccata in una condizione di cedibilità senza offerte concrete. O per meglio dire, senza offerte concrete che possano accontentare sia il giocatore che la Juve. Tanti i sondaggi, le richieste di informazioni pervenute sul doppio tavolo del club e dell'entourage del giocatore. Tutti hanno ritenuto eccessiva la richiesta, seppur trattabile della Juve. Anche in quella ricca Premier dove sembrava potesse ripartire la carriera di Sturaro. Ma a 24 ore o poco più dal termine del mercato inglese, nessuna proposta si è rivelata giusta ed ora il conto alla rovescia è partito: Newcastle e Leicester, West Ham e Wolverhampton, i nomi dei club interessati si sono moltiplicati e sostituiti nel tempo, senza che sia mai cambiato il risultato.

IDEA SPORTING – Ecco che allora torna d'attualità l'ipotesi di un prestito, anche con diritto di riscatto e non necessariamente con l'obbligo. In Italia a queste condizioni potrebbero spuntare club interessati anche oltre il ritorno di fiamma del Genoa, attualmente al completo a centrocampo: il problema rimane un ingaggio piuttosto alto per club non di primissima fascia, da oltre 1,5 milioni di euro più bonus. Sempre valida la pista che porta alla Fiorentina, anche in seno all'operazione Pjaca conclusa favorevolmente per i viola. Mentre per ora è stata rispedita al mittente la proposta dello Sporting Lisbona: reale, ufficiale, ma decisamente troppo bassa. I portoghesi ci riproveranno, in patria si parla di un Cristiano Ronaldo ambasciatore d'eccezione. Con la Juve che potrebbe anche tenere aperte le porte della cessione pure dopo il termine ultimo del 17 agosto: e se restasse, insieme all'infortunato Spinazzola, l'escluso dalla lista Champions sarà lui.



@NicolaBalice