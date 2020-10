Il mercato della Juventus punta sui giovani talenti. Secondo Tuttosport, una delle piste più concrete porta al 22enne centrocampista del Lione, Aouar, trattato in estate dall'Arsenal. I rapporti con il presidente francese Aulas sono eccellenti, come conferma la cessione in prestito del terzino italiano De Sciglio alla squadra allenata da Rudi Garcia.