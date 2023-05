Uno dei nomi nuovi del calcio argentino è quello di Valentin Barco, esterno sinistro del Boca Juniors che si sta mettendo in mostra pure al Mondiale Under 20 al fianco (tra gli altri) di Matias Soulé. E la Juve sta arrivando rapidamente alla fase delle decisioni: clausola rescissoria da 10 milioni di dollari, prendere o lasciare. Con la concorrenza che aumenta. Riflessioni in corso, ma alla Continassa si fa sul serio.