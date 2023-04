“Non parlo di giocatori di altre squadre”. Solitamente la frase di repertorio è questa, non solo nelle conferenze stampa di Max Allegri ma di quasi ogni allenatore quando vengono interrogati su un possibile obiettivo di mercato. Questa volta però alla vigilia di Sassuolo-Juventus, il tecnico bianconero non si è sottratto alla domanda su Davide Frattesi. Uno che piace, tanto, un po' a tutti. Anche alla Juve. E che lo stesso Allegri ha ammesso di seguire ormai da diverso da tempo, da prima che tornasse sulla panchina della Juve, da prima che Frattesi si confermasse ad alti livelli in serie A. “Mi ricordo quando andai a vederlo al Monza, partita di B, e dissi a Galliani: 'ma quello chi è? Questo ragazzotto che corre per il campo...' Si vedeva che aveva buone qualità”, le parole di Allegri. Niente di sconvolgente, sia chiaro. Ma quanto basta per uscire allo scoperto e confermare che sì, anche Max vota favorevole all'investimento per il centrocampista del Sassuolo per rinforzare la Juve che verrà.



LA SITUAZIONE – Non c'è solo la Juve quindi, ma c'è anche la Juve. Il Sassuolo continua a valutarlo non meno di 25-30 milioni, Roma e Inter tra le altre guidano il plotone delle concorrenti. Con Frattesi che sarebbe anche disposto ad aspettare il momento giusto per una mossa concreta della Juve, di cui anche suo nonno Carmine era tifoso sfegatato. Insomma, si può fare. Anche se non sarà facile.



Il punto nel video del nostro inviato Nicola Balice