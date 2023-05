Ha convinto tutti, Davide Frattesi. In casa Juve non ci sono dubbi riguardo al fatto che sia pronto per il grande salto. I dubbi sono tutti legati piuttosto alla valutazione che ne fa il Sassuolo, 40 milioni per bocca dell'ad Carnevali. Che dovrà però abbassare le pretese nel caso in cui vincesse la volontà del giocatore, di restare almeno altri due anni in Italia.