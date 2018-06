Il mercato della Juventus può muoversi anche in difesa. Secondo Tuttosport, Rudi Garcia chiama Benatia al Marsiglia e così i bianconeri tornano sull'uruguaiano Godin dell'Atletico Madrid. Senza dimenticare l'interesse per il giovane olandese de Ligt dell'Ajax in caso di partenza di Rugani, nel mirino del Chelsea insieme a Higuain.