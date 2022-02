La Juve cerca un centrocampista. E da qualche anno l'idea che l'uomo giusto possa essere Ryan Gravenberch si è fatta via via più concreta. C'è il gradimento del giocatore, c'è la sponda di Mino Raiola. Poi la differenza la farà il prezzo: Ajax contattato, la valutazione per ora non scende sotto i 35 milioni. La concorrenza? Agguerrita, da Bayern Monaco in poi.