Raul Jimenez è finito nel mirino di Juventus e Manchester United, ma i rumors non spaventano il tecnico del Wolverhampton Nuno Espirito Santo che, in conferenza stampa alla vigilia della sfida con lo Sheffield United, spiega: "Non è un problema per noi, pensiamo alla prossima partita e non è il momento di pensare ad altro. Sono sicuro che Raul sia concentrato al 100% su quello che deve fare con i Wolves".