Kylian Mbappé, esterno offensivo del PSG, fresco vincitore del Mondiale con la Francia, parla di Kanté, obiettivo del club parigino, a France Football: "E' vero che il presidente mi ha consulgato. Ho parlato con Kanté durante il Mondiale, ma non in maniera approfondita perché non volevo bombardarlo con il mercato. Alla fine, gli ho lasciato un messaggio, che avrà letto in maniera tranquilla una volta arrivato a casa".